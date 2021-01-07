Dünyanın gözü Amerika'daki olaylarda

Amerika tarihi bir gün yaşıyor; ülkede darbe söylentileri var, ordu sokağa indi, eylemciler ortalığı yakıp yıkıyor.

Amerika, yıllardır çeşitli ajanlarını kullanarak dünyanın birçok ülkesinde darbelerin fitilini ateşledi.

Kendi menfaatleri doğrultusunda ülkelerin yönetimlerini dizayn etmeye çalışan Amerikalılar, bugün tarihinin en kötü günlerinden birini geçiriyor.

Ülke tarihinde bir ilk gerçekleşti ve kongre binası Trump destekçileri tarafından basıldı. Kongre üyeleri gaz maskeleri takılarak binadan kaçırıldı.

Çıkan olaylarda bir kadın göğsünden vuruldu ve hastaneye kaldırıldı.

Dünya, yaşananları yakından takip ediyor.

Avrupa, Asya ve Afrika'dan birçok ülkede televizyonlar Amerika'da yaşanan olayları canlı yayında izleyicilerine aktardı.