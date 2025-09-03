Dünyanın konuştuğu görüntüler: Putin, Kim ve Şi bir arada

Çin'de daha önce görülmeyen görüntüler...

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

ÇİN'DE GÖVDE GÖSTERİSİ

Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen törende, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birlikleri uygun adım geçişi yaparken, ülkenin en yeni ve gelişmiş silah sistemleri sergilendi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İmparatorluk Sarayı'nın Tienanmın Kapısı'nın balkonunda halka hitap etmesinin ardından tören aracına binerek Çang'an Bulvarı üzerinde konuşlanan birlikleri teftiş etti.

LİDERLER KATILIM SAĞLADI

Bu, Çin liderinin Tienanmın Meydanı'nda Devlet Başkanı olarak nezaret ettiği üçüncü askeri geçit töreni oldu.

Törene; aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in olduğu yabancı devlet ve hükümet başkanları katıldı.

TÜRKİYE'DEN DE KATILIMLAR OLDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da töreni, protokol tribününden izledi.

Çin'deki bu törenlere, Türkiye'den ilk kez bakan düzeyinde katılım oldu.

PUTİN, KUZEY KORE LİDERİ KİM İLE PEKİN'DE GÖRÜŞTÜ

Putin, Kim ile birlikte görüşme yapacağı yere daha önce Kuzey Kore liderine hediye ettiği Rus yapımı Aurus makam arabasıyla birlikte geçti.

Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerin doğrudan kendilerini ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Çünkü ülkelerimiz Nazizm, faşizm ve militarizme karşı ortak mücadelede yer aldı." dedi.

Son zamanlarda Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin özel, güvenilir, dostane ve müttefiklik karakterine dönüştüğüne dikkati çeken Putin, şunları söyledi:

Sizin girişiminiz üzerine, özel askeri kuvvetleriniz, yeni anlaşmamız (Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık) uyarınca Kursk bölgesinin kurtuluşuna katıldı. Askerlerinizin cesurca ve kahramanca savaştığını belirtmek isterim. Silahlı kuvvetlerinizin ve askerlerinizin ailelerinin yaptığı fedakarlıkları asla unutmayacağımızı belirtmek isterim. Modern neo-Nazizm'e karşı ortak mücadeleye katılımınız için Rus halkı adına size teşekkür etmek istiyorum.

"RUSYA'YA YARDIM ETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Kuzey Kore lideri Kim ise geçen yıl haziran ayında her iki ülke arasında devletler arası anlaşmanın imzalanmasından bu yana ilişkilerin her açıdan geliştiğini dile getirerek, şunları ifade etti:

Bu anlaşma çerçevesinde ve kardeş Rus halkı ve ordusuyla bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda ortak bir mücadele yürüttük, ve yoldaş Putin, askerlerimizin başarılarını defalarca ve burada da övdüğünüz için size özel şükranlarımı sunuyorum. Rusya'ya yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey varsa, mutlaka yapacağız ve bunu kardeşlik görevimiz olarak göreceğiz. Rusya'ya yardım etmek için her şeyi yapacağız.

TRUMP, ÇİN’DEKİ TÖRENİN 'ABD'YE MEYDAN OKUMA' OLMADIĞINI SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’deki askeri geçit törenlerinin "ABD'ye meydan okuma" olarak görülmesini reddettiğini belirterek, "Çin'in bize, bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var." dedi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, Çin’de düzenlenen askeri geçit törenlerinin "ABD'ye meydan okuma" olarak görülmesini reddettiğini bildirdi.

Çin dahil bazı ülkelerin ABD'ye karşı uluslararası koalisyon kurmaya çalışıp çalışmadığı sorusuna karşılık Trump, "Kesinlikle hayır. Çin'in bize ihtiyacı var." yanıtını verdi.

Trump, "Ben böyle bir şey göremiyorum. Bildiğiniz gibi (Çin Devlet Başkanı) Şi ile çok iyi bir ilişkim var. Ama Çin'in bize, bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var." diye konuştu.

'GİZEMLİ VELİAHT' DA DÜNYA SAHNESİNDE

Kuzey Kore'nin liderinin, Çin'e gerçekleştirdiği ziyarette kızı Kim Ju Ae'yi de yanında götürdüğü görüldü.

Ju Ae, bu seyahatle birlikte uluslararası kamuoyu önüne ilk kez çıkmış oldu.

Söz konusu durum, liderin kızının veliaht olabileceği yönündeki söylentilere ağırlık kazandırdı.