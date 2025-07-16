Dürziler Süveyda şehrinde İsrail bayrağını göndere çekti

Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde tansiyon yeniden yükseldi.

Ülkenin azınlık gruplarından olan Dürziler, yaşadıkları kent Süveyda'da özerklik istedi.

Ancak Şam yönetiminin bunu reddetmesi üzerine ayaklanan Dürziler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

İSRAİL ÇATIŞMALARA DAHİL OLDU

Dürziler ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu bilinen İsrail de bu gerilime hava saldırıları ile dahil oldu.

Soykırımcı ordu, Şam ve Süveyda kentlerine saldırı düzenledi ve Genelkurmay Başkanlığı karargahı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı vurdu.

Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı.

SURİYE BAYRAĞINI İNDİRDİLER

Süveyda kentinde güvenlik güçleri ile çatışan özerklik isteyen Dürzi gruplar, bölgedeki Suriye bayraklarını indirdi.

İSRAİL BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

İsrail'de yaşayan Dürziler ise, sınırı araşarak Suriye'ye girdi ardından kentin bazı bölgelerinde İsrail bayrağını göndere çekti.