Ebola salgınını keşfeden uzman: Koronavirüsten daha tehlikeli salgınlar kapıda

1970'lerin ortalarında Orta Afrika'da ortaya çıkan Ebola salgınının keşfesilmesine yardımcı olan Mikrobiyolog Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum, yeni tehlikeli virüsler konusunda uyardıç

Afrika'da Ebola salgınının keşfesilmesine yardımcı olan Mikrobiyolog Prof. Jean-Jacques Muyembe Tamfum, Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan yeni ve potansiyel olarak ölümcül virüslerin olduğunu açıkladı.

"YENİ PATOJENLER, KORONA'DAN DAHA TEHLİKELİ OLACAK"

"Şu anda yeni patojenlerin ortaya çıkacağı bir dünyadayız ve insanlık için tehdit oluşturan şey budur" diyen Tamfum, "Gelecekteki pandemiler, koronavirüsten daha kötü olacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ PATOJEN, KORONA KADAR HIZLI YAYILABİLECEK"

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan Ingende'de kimliğini açıklamak istemeyen bir hastanın, hemorajik ateşin erken semptomlarını gösterdiği ve hastaya Ebola testi yapıldığı ifade edildi.

Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum, sonuçların negatif gelmesiyle birlikte doktorların, 'beklenmedik' anlamına gelen 'Hastalık X'i ilk yayan kişi olabileceğinden endişe ettikleri belirtildi.

Yeni patojenin, koronavirüs kadar hızlı yayılabileceğini ifade eden Tamfum, Ebola'nın yüzde 50 ila 90 ölüm oranına sahip olabileceğini ileri sürdü.

DSÖ, HASTALIK İÇİN "VARSAYIM" DİYOR

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Hastalık X'in varsayımsal olduğu, ancak bilim insanlarının, ortaya çıkması durumunda dünya çapında ciddi hastalıklara yol açabileceğinden endişe duydukları ifade edildi.

"HAYVANLARDAN İNSANLARA SIÇRAYACAK HASTALIKLAR DA VAR"

Profesör Tamfum'un, çok daha fazla zoonotik hastalığın, hayvanlardan insanlara sıçrayabileceği konusunda da uyarıda bulundu.