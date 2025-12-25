Ebu Nuh kimdir, ne yapıyor? 25 Aralık'ı işaret etti! Ganalı Ebu Nuh'un kehanetleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batı Afrika’da dikkat çeken bir iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Gana’da bir kişi 'Ebu Nuh' olduğunu iddia ederek, rüyasında 25 Aralık 2025'te büyük tufan gördüğünü ve dünyanın sonu geleceğini iddia etti.

Rüyasının ardından 11 ayda 8 gemi inşa etti.

Afrika'nın ise dört bir yanından binlerce kişi sözde Ebu Nuh'un gemisinden yer kapma amacıyla Gana'ya geldi.

Ebu Nuh, Tanrı'nın eğer kıyamet kopmazsa da bunu takipçileriyle partiyle kutlama sözü verdi.

Gana makamlarının, artan kalabalıklar ve olası güvenlik riskleri nedeniyle bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.

Yetkililer, kamu düzeninin bozulmaması ve insanların mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.

EBU NUH KİMDİR

Gana’da yaşayan Ebu Nuh, son dönemde İncil’de anlatılan Hz. Nuh’un gemisine benzer bir yapı inşa etmesiyle gündeme geldi.

Kendini Tanrı’dan vahiy aldığını söyleyen Nuh, dünyayı büyük bir felaketin beklediğini ve bu nedenle insanlığı kurtarmak amacıyla bir “modern Nuh’un Gemisi” yaptığını iddia ediyor.

İnşa ettiği bu gemi benzeri yapı, özellikle sosyal medyada büyük ilgi görürken, kamuoyunda hem merak hem de tartışma yarattı.

Bazı kişiler Ebu Nuh'un söylediklerini ciddiye alırken, birçok kişi ise bu iddiaları gerçek dışı ve dini istismar olarak değerlendiriyor.