Economist: Amerika'nın görüntüsü korkunç

Dergide, ABD Başkanı Biden'ı zorlu bir dönemin beklediğine dikkat çekildi. Salgınla mücadelede nüfusu aşılamanın zorlu olacağına değinildi.

Londra merkezli Economist dergisi, Başkan Joe Biden yönetimindeki ABD'yi ele aldı.

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin 400 bini geçtiği, Biden'ın ilk 100 gününün sonunda bu sayının 500 bini geçebileceği belirtildi.

"HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ DEĞİL"

Salgın nedeniyle milyonlarca Amerikalının, işlerini kaybettiği kaydedildi.

Dergi, "Biden, içeride demokratik çürüme ile mücadele etmelidir. Bu, hayırlı bir başlangıç değil." görüşünü paylaştı.

"ZORLU OPERASYON"

Elinde bir kova ve paspas ile tasvir edilen Joe Biden'ın, Amerika'yı onarmaya virüsü kontrol altına almayla başlayacağı; nüfusu aşılamanın ise zorlu bir operasyon olacağı aktarıldı.

Koronavirüsün katlanarak yayıldığı, ancak her bir kişinin enfekte ettiği kişi sayısı birin altına düştüğünde, aynı şekilde virüsün yayılımının katlanarak dağılacağı ifade edilerek, "Bu da Amerika’nın ekonomik iyileşmesine yardımcı olacaktır." denildi.

"BATILI MÜTTEFİKLER SABIRLI OLMALI"

Kongre'de kendisiyle çalışmaya istekli Cumhuriyetçilerle birlikte hareket edebileceği belirtilen Biden'ın, bu sayede iklim değişikliği ve koronavirüs salgınıyla ilgili paketleri hayata geçirebileceği ifade edildi.

Joe Biden'ın ABD'nin 46. başkanı olarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılayan Avrupa'ya işaret edilerek, "Batılı müttefikler sabırlı olmalı ve bir gecede mucizevi dönüşüm beklememelidir." denildi.