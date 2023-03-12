Economist: Erdoğan'ın yaptıklarını ortadan kaldıracak en iyi aday Kılıçdaroğlu İngiltere merkezli yayın kuruluşu, muhalefetin, kendini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mirasını 'ortadan kaldırmaya adadığını' yazdı. Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecinde oluşan çatlaklara da işaret edildi.

Türkiye'de cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak.

Cumhur İttifakı'nın adayı yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi.

"Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırmak için..."

Seçim sürecini analiz eden Londra merkezli The Economist dergisi, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın icraatlerini "ortadan kaldırabileceğini" yazdı:

Kendini Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırmaya adamış bir muhalefet için, Kılıçdaroğlu olabilecek en iyi başkan olabilir. Ama aynı zamanda olabilecek en kötü aday da olabilir.

"Siyasi müttefikleri sert yüzlerle bakıyordu"

Diğer taraftan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından muhalefetin bazı kesimlerinin memnun olmadığı, bunlardan birinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğu belirtildi.

Adayın duyurulduğu Saadet Partisi genel merkezinin dışındaki atmosferin "zoraki heyecanlı" olduğu belirtilerek, "Kılıçdaroğlu konuşurken, siyasi müttefikleri sert yüzlerle bakıyordu." denildi.

"Muhalefetin kolektif imajını zedeledi"

Yaşanan gelişmelere ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun formalite olması beklenen adaylığı olay oldu." ifadesi kullanılarak şöyle denildi: