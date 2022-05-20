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    Economist: Gıda felaketi yaklaşıyor

    Ukrayna savaşı, küresel gıda zincirini sekteye uğrattı. Artan fiyatların yanı sıra Ukrayna'daki depolardan tonlarca tahılın ihraç edilememesi endişeye yol açtı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 08:53
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    Economist: Gıda felaketi yaklaşıyor

    Rusya-Ukrayna savaşı, gıda sektörünü de olumsuz etkiliyor.

    Londra merkezli The Economist dergisi, "Yaklaşan gıda felaketi" başlıklı son kapağında konuyu inceledi.

    "Savaş dünyayı kitlesel açlığa itiyor"

    İlgili sayıda, "Savaş, kırılgan dünyayı kitlesel açlığa doğru itiyor. Bunu düzeltmek herkesin işi." denildi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya saldırı kararının, savaş alanından uzaktaki insanları da olumsuz etkileyeceği, Putin'in bundan pişmanlık duyabileceği belirtildi.

    Avrupa'nın tahıl ambarında yaşanan sorun

    Ukrayna, Avrupa'nın tahıl ambarı olarak biliniyor. Savaş, buğday fiyatlarını son yılların en yüksek düzeyine çıkardı. Ayrıca yaklaşık 40 milyon ton tahıl, Ukrayna'daki depolardan çatışmalar nedeniyle henüz ihraç edilebilmiş değil.

    Yazıda, "Savaş; koronavirüs, iklim değişikliği ve enerji şokuyla zayıflamış küresel gıda sistemini yıpratıyor. Ukrayna'nın tahıl ve yağlı tohum ihracatı büyük ölçüde durdu. Rusya'nın ihracatı da tehdit altında." ifadeleri kullanıldı.

    Buğday fiyatlarına dikkat çektiler

    Her iki ülkenin, ticareti gerçekleştirilen kalorilerin yüzde 12'sini sağladığı, yıl başından bu yana yüzde 53 artan buğday fiyatlarının, Hindistan'ın endişe verici sıcak hava dalgası nedeniyle ihracatı askıya alacağını açıklamasının ardından 16 Mayıs'ta yüzde 6 daha arttığına dikkat çekildi.

    Economist: Gıda felaketi yaklaşıyor #1

    "İnsanlar açlıktan ölecek"

    "Temel gıdaların yüksek maliyeti, yeterince yemek yiyeceğinden emin olamayan insan sayısını şimdiden 440 milyon artırarak 1,6 milyara çıkardı" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

    "Yaklaşık 250 milyon kişi kıtlığın eşiğinde. Muhtemel olduğu gibi, savaş uzarsa ve Rusya ve Ukrayna'dan gelen tedarik sınırlı olursa, yüz milyonlarca insan daha yoksulluğa düşebilir. İnsanlar açlıktan ölecek.

    Putin'e çağrı: Gıdayı silah olarak kullanmamalı

    Putin, gıdayı silah olarak kullanmamalı. Kıtlıklar, savaşın kaçınılmaz sonucu değil. Dünya liderleri açlığı, acilen küresel çözüm gerektiren bir sorun olarak görmeli.

    Bu kolay olmayacak. Savaş alanında mücadele eden Rusya, Ukrayna ekonomisini boğmaya çalışıyor. Ukrayna, mayınlarını temizlemekte isteksiz. Onları pes etmeye ikna etmek ülkelerin görevi olacak. Kırılgan bir dünyayı beslemek herkesin işi."

    Economist: Gıda felaketi yaklaşıyor #2


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