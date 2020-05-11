Economist: Türk İHA'ları Libya'da dengeleri değiştirdi

The Economist; Türkiye'nin Hafter, Rusya, BAE, Mısır ve Fransa'nın oluşturduğu ittifak karşısında İHA ve SİHA'larla dengeleri değiştirdiğini yazdı.

Libya'da darbeci Halife Hafter'e bağlı güçler, ülkenin meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı gün geçtikçe güç kaybediyor.

Londra merkezli The Economist, Libya'da UMH'ye bağlı güçlerin Hafter'e karşı kurduğu üstünlüğü sayfasına taşıdı.

"Halife Hafter Libya'da zemin kaybediyor" başlıklı haberde, UMH'nin başlattığı ve Türkiye’nin de destek verdiği operasyonlarda Surman, Sabratha, Al Ajaylat gibi bölgelerin Hafter milislerinden kurtarıldığı ve Tunus-Libya sınırının güvence altına alındığına dikkat çekildi.

HAFTER, ZEMİN KAYBEDİYOR

Terhune’ye başlatılan ikinci operasyonun ardından Hafter için kritik öneme sahip olduğu ifade edilen Vatiyye Askeri Üssü’ne yönelik operasyonla birlikte Hafter’in, zemin kaybettiği ifade edildi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MÜCADELESİ"

Haberde; Hafter’in Mısır, Fransa, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden destek gördüğü, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ittifaklara karşı mücadele ederek UMH ile Libya Mutabakatı’nı imzaladığı ifade edildi.

"TÜRK İHA VE SİHA'LARI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ"

Mutabakatın ardından UMH’nin bahsi geçen operasyonları ve Türk drone'larının Hafter’e ait ikmal noktalarını hedef almasıyla birlikte, Hafter’in güç kaybettiği belirtildi.

Haberde, "Türk İHA ve SİHA'ları bölgedeki dengeleri değiştirdi." ifadelerine yer verildi.