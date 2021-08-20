Economist'ten Afganistan değerlendirmesi: Biden'ın çöküşü

Çaresiz Afganların görüntülerini paylaşan dergi, yaşananlardan ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

Londra merkezli haftalık Economist dergisi, Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşananları kapağına taşıdı.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın pistinde ilerleyen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçağın görüntülerine yer verilen haberin görselinde, Afganların ülkeden kaçma umuduyla uçağın etrafını sardığı anımsatıldı.

"SUÇUN ÇOĞU BIDEN'A AİT"

Dergi, "Biden'ın çöküşü" başlığını kullanarak, ortaya çıkan tablonun Afganistan ve ABD için anlamını sorguladı, "suçun çoğunun doğrudan Başkan Joe Biden'a ait olduğu" kaydedildi.

Haberde, "Taliban, Amerika'nın Afganistan'ı yeniden şekillendirmek için 20 yıllık misyonunun çöküşünü senaryolaştırmış olsaydı, bundan daha üzücü görüntüler olmadı." görüşünü paylaştı.

"AFGANLAR ÖYLE BİR ÇIKMAZA GİRDİ Kİ..."

Taliban mensuplarının başkent Kabil'e girdiği sırada endişeye kapılan Afganların, kalkışa hazırlanan Amerikan kargo uçaklarının peşinden koştuğu, iniş takımına tutunmaya çalışanların kaçınılmaz son olan ölümle yüzleştiği belirtildi.

Ayrıca Washington destekli Afgan hükümeti güçlerinin savaşmadan teslim olduğunun altı çizildi. Ülkeyi terk etme hesabı yapan Afganlara işaret edilen haberde, "Öyle korkunç bir çıkmaza girdiler ki, hızla giden uçağın tekerleklerine tutunmak en iyi seçenek gibi görünüyordu." denildi.

SAVAŞIN BİLANÇOSU: 2 TRİLYON DOLAR VE 2 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Afganistan savaşının bilançosunun bahsedilerek, ABD'nin bu ülkede 2 trilyon dolar harcadığı, 2 binden fazla Amerikalının ve sayısız Afganın hayatını kaybetti hatırlatılarak, Biden hakkında şu eleştirilere yer verildi:

"ABD'NİN DÜŞMANLARI CAYDIRMA GÜCÜ AZALDI"

"Amerika'nın Afganistan'ı demokrasiye dönüştürmede başarısız olması şaşırtıcı değil. Amerika'nın düşmanlarını caydırma ve dostlarına güven verme gücü azaldı. İstihbaratı kusurluydu, planlaması kaskatıydı, liderleri kaprisliydi ve müttefiklere olan ilgisi asgari düzeydeydi.

JOE BIDEN'A TEPKİ

Biden, Afganistan'ın ABD'nin Çin ile rekabeti gibi daha acil sorunlarda oyalama olduğunu öne sürerek geri çekilmeyi savundu. Ancak Biden, Afganistan'dan kaotik bir şekilde ayrılarak, diğer sorunların üstesinden gelmeyi zorlaştırmış olacak."

Kabil'de uçağa tutunmaya çalışan Afganlar görüntülendi ViDEO