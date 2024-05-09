Eden Golan temsil edecek: İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı protesto edildi Malmö'de toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in Eurovision finalinde yarışmasına tepki gösterdi.

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AA & Ensonhaber

Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını, programın yapılacağı İsveç'te tepki çekiyor.

Yarışma bu yıl 68. kez düzenlenecek ve İsveç'in Malmö şehrinde yapılacak. Malmö Arena, 11 Mayıs'ta yarışmanın finaline ev sahipliği yapacak.

Söz konusu kentte bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını protesto etti.

İsrail'e Eurovision tepkisi

İsrailli şarkıcı Eden Golan, 11 Mayıs'ta Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarı finalde mücadele edecek.

Slogan atan göstericiler, İsrail'e ve onu temsil eden Golan'a Filistin bayraklarıyla tepki gösterdi.

Filistin bayrağına izin vermeyecekler

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurdu.

Norveç ve Danimarka'dan da polis ekiplerinin destek için Malmö'ye gitmesine karar verildi.

100 bin gösterici tahmini

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nils Norling, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.