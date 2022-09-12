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    Edinburgh'da 'Monarşiyi kaldır' tabelası tutan kadın tutuklandı

    Edinburgh'da 'Monarşiyi kaldır' tabelası tutan kadın tutuklandı

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in cenazesi Edinburgh şehrine gelmeden önce monarşi karşıtı pankart tutan bir kadın tutuklandı.
    • 12.09.2022 - 03:31
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    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde tatil yaparken hayatını kaybetmişti.

    Monarşi karşıtı kadın tutuklandı

    8 Eylül'de yaşamını yitiren Kraliçe'nin naaşı, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na doğru gelmeden önce Edinburgh'da monarşi karşıtı pankart tutan bir kadın tutuklandı.

    Kadın, 2'nci Elizabeth'in tabutunun yarından itibaren tutulacağı St Giles Katedrali'nin dışında gözaltına alındı.

    Edinburgh da Monarşiyi kaldır tabelası tutan kadın tutuklandı #1

    "Emperyalizmi s....r et, monarşiyi kaldır"

    Pankartta ise, "Emperyalizmi s....r et, monarşiyi kaldır" yazısının olduğu görüldü.

    İngiliz gazetesi Metro'nun haberine göre, kadının tutuklanmasına kalabalıktan tepkiler geldi. Bazı vatandaşlar,"Bırak onu, bu konuşma özgürlüğü. Biraz saygı gösterin." diye bağırdı.

    Edinburgh da Monarşiyi kaldır tabelası tutan kadın tutuklandı #2

    "Cumhuriyet" sesleri

    3'üncü Charles'ın krallık ilanını duymak için İskoçya'nın başkentinde toplanan kalabalıklar arasında bazı yuhalama sesleri dikkat çekti. Halkın içinde bazı kesimler tarafından cumhuriyet çağrıları yapıldı.

    Edinburgh da Monarşiyi kaldır tabelası tutan kadın tutuklandı #3

    Edinburgh da Monarşiyi kaldır tabelası tutan kadın tutuklandı #4


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