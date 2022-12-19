Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu

Hakkında verilen kararı değerlendiren İmamoğlu, "Siyaset, yargıyı rehin aldı" iddiasında bulundu. İmamoğlu, Yunanistan'dan destek mesajları aldığını da söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmadan, ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapis kararı çıktı.

İmamoğlu'nun Yunan basınına şikayeti

Karar sonrası Saraçhane'deki belediye binası önünde altılı masanın unsurlarının katılımıyla miting düzenlenirken İmamoğlu, yaşadığı süreç hakkında Yunanistan basınından Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu mahkeme kararını bekleyip beklemediği sorulan İmamoğlu, verdiği yanıtta, Türkiye'de "siyasetin yargıyı esir aldığı" yönündeki şikayetini dile getirdi.

"Siyaset, yargıyı rehin aldı"

İmamoğlu, "Beraatimi bekliyordum. Çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki bana 'ahmak' diyen İçişleri Bakanı'na aynı cevabı verdim. Konunun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi yok. 4 Kasım 2019'da bu açıklamayı yaptım ama 20 ay sonra, 27 Mayıs 2021'de dava açıldı. Maalesef siyaset yargıyı rehin almıştır." dedi.

Erdoğan'ı da şikayet etti

Türkiye'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da şikayet eden İBB Başkanı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor.

Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız."

Cumhurbaşkanı adaylığı sorusu: Yorum yapmıyorum

Ekrem İmamoğlu'na, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olup olmama ihtimaline ilişkin de soru yöneltildi.

İmamoğlu, "Altı liderin alacağı karar hakkında yorum yapmıyorum. İstanbul'a hizmet etmekten çok mutluyum. Anketlerde insanımızın yaklaşık yüzde 70'i (mahkeme) kararı haksız buluyor ve eleştiriyor." ifadelerini kullandı.

"Yunanistan'dan destek mesajları aldım"

"Size Yunanistan'dan destek mesajları gönderdiler mi?" sorusuna İmamoğlu, "Yunanistan dahil dünyanın birçok yerinden destek mesajları geldi." yanıtını verdi.