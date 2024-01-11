Ekvador Devlet Başkanı Noboa: Çetelerle savaş halindeyiz Güney Amerika ülkesindeki güvenlik güçleri, çetelere karşı operasyonlarına devam ediyor. Ekvador lideri Noboa, "Diğer hükümetlerden daha katı olacağız" dedi.

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AA

Ekvador'da güvenlik güçleri ile çeteler arasındaki gerilim tırmanıyor.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini, "teröristlere" teslim olmayacaklarını söyledi.

Radio Canela'ya konuşan Noboa, çetelerle "hiçbir suretle" pazarlık yapılmayacağını ve bu grupların artık "meşru hedefleri" olduğunu belirtti.

"Savaş halindeyiz, bu teröristlere teslim olamayız"

Noboa, Ekvador'un bir şiddet sarmalından geçtiğini vurgulayarak şöyle dedi:

Savaş halindeyiz, bu teröristlere teslim olamayız. Güvensizliği ortadan kaldırmak için gerekeni yapıyoruz.



Bu çeteler, televizyon yayınını basarak ve güvenlik güçlerini rehin alarak, Devlet Başkanı'nı yola getireceklerini sanıyorlar fakat bunu başaramayacaklar.

"Aptalca şeylere boyun eğmeyeceğiz"

Silahlı bir grubun canlı yayına yaptığı baskına değinen Noboa, şu ifadeleri kullandı:

Bunu yapmadan önce artık iki kez düşünmelerini tavsiye ediyorum. Hapishanelerde rehin tutulan gardiyanların kurtarılması için müzakere yolları arıyoruz.



Alıştıkları aptalca şeylere boyun eğmeyeceğiz. Şunun bilinmesini istiyorum, diğer hükümetlerden daha katı olacağız.

"1500 Kolombiyalı mahkumu paylaştırmak istiyoruz"

Çetelerin elinde rehin olan güvenlik güçlerinin kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Noboa, suç örgütlerine karşı başlattıkları savaşı kararlı şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Noboa, ülkedeki hakim ve savcılara seslenerek, çete liderlerine yönelik "olumlu" kararlar vermeleri durumunda kendilerinin de "terörist" muamelesi göreceğini kaydetti. Ekvador'a yardım ve işbirliği teklifinde bulunan ülkelere teşekkür eden Noboa, şöyle konuştu:

Ekvador hapishanelerindeki 1500 Kolombiyalı mahkumu paylaştırmak istiyoruz. Cezaevleri aşırı kalabalık ve ciddi yer sıkıntısı çekiyoruz.



Bu mahkumların sorumluluğunun üstlenilmesi için ortaklık teklif ediyoruz.

329 çete üyesi gözaltına alındı

Ekvador Silahlı Kuvvetler Ortak Komutanlığı Başkanı Jaime Vela, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde düzenledikleri operasyonlarda 329 çete üyesini gözaltına aldıklarını, 5 çete mensubunun da öldürüldüğünü bildirdi.

Operasyonlarda, 2 polisin hayatını kaybettiğini, 1 polisin ise ağır yaralandığını belirten Vela, isyan çıkan 5 hapishanede 139 gardiyanın halen rehin olduğunu duyurdu.

Vela, çete üyeleri tarafından zorla alıkonulan 41 kolluk kuvvetinin kurtarıldığını ve hapishaneden firar eden 28 mahkumu ise yakaladıklarını söyledi.

"Ekvador halkından sabırlı olmalarını istiyoruz"

Operasyonlarında önceliklerinin "Tiguerones", "Los Lobos", ve "Los Choneros" isimli çeteler olduğunu dile getiren Vela, son 2 günde 61 silah ele geçirdiklerini kaydetti. Vela, hapishaneden firar eden "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ı anımsatarak, şöyle dedi:

Onu yakalamak için özel bir birlik kurduk. Ekvador halkından bize güvenmelerini ve sabırlı olmalarını istiyoruz.

Televizyon kanalı ve üniversiteye baskın

"TC Television" adlı kanalın Guayaquil kentindeki stüdyosu, dün, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmış ve çalışanları rehin alınmıştı.

Eş zamanlı olarak Guayaquil'de bir üniversiteye saldıran silahlı kişiler, bazı öğrencileri zorla alıkoymuştu. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu canlı yayına baskın yapan 13 kişi gözaltına alınmış, üniversitede ise kontrol sağlanmıştı.

Noboa, dünkü açıklamasında, "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini belirtmiş, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim." ifadesini kullanmıştı. Guayaquil kentinin çeşitli noktalarında çetelerin saldırısı sonucu 10 sivil hayatını kaybetmişti.

OHAL ilan edildi

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)