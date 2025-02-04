Ekvador seçimler nedeniyle Kolombiya ve Peru sınırını kapattı

AA & Ensonhaber

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Silahlı grupların istikrarsızlaştırma girişimleri karşısında 8 Şubat Cumartesi gününden 10 Şubat Pazartesi gününe kadar sınırlar kapalı kalacak" ifadelerini kullandı.

Kolombiya ve Peru kara sınırlarının kapatılmasının yanı sıra seçimlerin güvenli şekilde tamamlanması için asker ve polisin organize suç çetelerinin olası saldırılarına karşı önlem alacağı belirtildi.

Bu arada genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren Noboa, yeniden seçilmek için Guayaquil şehir merkezinde destekçileriyle bir araya geldi.

13 MİLYONU AŞKIN KİŞİ SANDIĞA GİDECEK

Ekvador'da 9 Şubat Pazar günü sandığa gidecek yaklaşık 13 milyonu aşkın kişi devlet başkanını, devlet başkan yardımcısını ve Ulusal Meclis'e 151 milletvekili seçmek için oy kullanacak.

Yaklaşık 16 adayın yarışacağı seçimlerde 37 yaşındaki Devlet Başkanı Noboa'nın en büyük rakibinin Yurttaş Devrimi Hareketi lideri Luis Gonzalez'in olacağı yönünde değerlendirme yapılıyor.