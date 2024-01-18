Ekvador'da canlı yayın baskınını soruşturan savcı öldürüldü Ekvador'da 10 Ocak'ta canlı yayın sırasında yapılan saldırıyı soruşturan savcı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

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AA & Ensonhaber

Güney Amerika Ekvador'un Guayaquil kentinin kuzeyindeki Bombero bulvarında aracıyla ilerleyen savcı Cesar Suarez, durduğu esnada silahlı saldırıya uğradı.

Başından silahla vurulan savcı Suarez, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, saldırıyı sosyal medya hesabından kınadı ve sorumluların derhal yakalanması talimatını verdi.

Suarez, canlı yayın baskınını soruşturmasının yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve organize suç vakalarını soruşturuyordu.

Canlı yayın baskını

'TC Television' isimli televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu 10 Ocak'ta canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koyduğu görülmüştü.

OHAL ilan edilmişti

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, 'Fito' lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL kapsamında 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.