Güney Amerika ülkesi Ekvador, karışıklık görüntülerine sahne oldu.
Hapishaneden kaçan çete elebaşı Adolfo Macias Salazar’ın ardından olaylar patlak verdi.
Polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenirken, 60 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Çete üyelerine tekmeli müdahale
Polis, çok sayıda güvenlik görevlisini kaçıran çete üyelerine karşı harekete geçti.
Sokaklarda devriye gezen ve operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları şahıslara sert müdahalede bulundu.
Kafasına peş peşe darbeler aldı
Güvenlik güçlerinden biri, kamyonete bindirilen uyuşturucu karteli üyesine tekmeyle vurdu.
Kartel üyesi, kafasına peş peşe aldığı tekme darbelerine karşı kendisini korumak istese de başarılı olamadı.
Silahlı kuvvetlere talimat: Çeteler etkisiz hale getirilecek
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini belirterek, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim." ifadesini kullandı.
"Huzuru bozmalarına müsaade etmeyeceğiz"
Noboa, terör örgütlerinin ülkenin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.
Çetelerin kaçırdığı 3 polis kurtarılırken, diğer polisler ile gardiyanların kurtarılması için operasyonlar devam ediyor.
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