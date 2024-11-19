Ekvador'da şiddetli kuraklık ve orman yangınları: Acil durum ilan edildi

İHA

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da adeta cehennem havası hakim...

Günlerdir süren orman yangınları hala kontrol altına alınamadı.

Yangını söndürmek için kullanılan su kaynaklarının da tükenmesiyle ülkede su kıtlığı ve kuraklık baş gösterdi.

60 GÜNLÜK ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Ekvador Enerji Bakanı Ines Manzano yaptığı açıklamada, devam eden orman yangınları, su kıtlığı ve kuraklıkla mücadele etmek için 60 gün süreyle ulusal acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Bakan Manzano, acil durumun daha fazla fon ve yangınlarla mücadele için daha fazla personel görevlendirilmesinin önünü açacağını belirtti.

17 ORMAN HALA YANIYOR

Manzano, ülkenin farklı bölgelerinde 17 aktif yangın olduğunu, 5 yangının ise kontrol altına alındığını aktardı.

Yangınlardan en çok etkilenen bölgelerin Azuay ve Loja olduğunu belirten Manzano, "Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği her iki bölgedeki itfaiyecilerin çalışmalarını desteklemek için kaynakların koordinasyonuna öncülük ediyor." dedi.

Azuay ve Loja bölgelerindeki yangınlarda, şu ana kadar 10 bin hektardan (24 bin 700 dönüm) fazla alan kül oldu.

60 YILIN EN ŞİDDETLİ KURAKLIĞI

Aşırı kuraklık ülkeyi daha önce benzeri görülmemiş bir enerji krizine de sürükledi. Enerjinin yüzde 70'inden fazlasını sağlayan hidroelektrik santrallerindeki su seviyeleri düştü. Hükümet, 17 milyonluk nüfusuna enerji tasarrufu çağrısı yaparken, ekim ayından bu yana günde 14 saate kadar elektrik kesintileri uygulamak zorunda kalıyor.