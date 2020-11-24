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- El Bab’da bomba yüklü araçlar saldırı: 5 ölü
El Bab’da bomba yüklü araçlar saldırı: 5 ölü
Suriye’nin El Bab ilçesine bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.
- DHA
- 24.11.2020 - 16:56
Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Terör saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 18 sivilin ise yaralandığı duyuruldu.
ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu ifade edilirken, patlamanın meydan geldiği bölgedeki binaların ve araçların hasar gördüğü aktarıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçlerinin saldırıyı YPG/PKK terör örgütünün gerçekleştirmiş olma ihtimali üzerinde durdukları öğrenildi.