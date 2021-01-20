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    El Bab'da tırdan uyuşturucu çıktı

    Suriye'de kaçak yollarla terörden arındırılan El Bab bölgesine girmeye çalışan bir tırda bir milyona yakın uyuşturucu hap bulundu.
    • AA
    • 20.01.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 09:55
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    El Bab'da tırdan uyuşturucu çıktı

    Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El Bab’ın doğusunda yer alan Hamran bölgesinde, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güçlerce, şüphelenilen tırda yapılan aramalarda sobalara gizlenmiş paketler içerisinde 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi.

    ESAD'IN BÖLGESİNDEN GELDİ

    SMO uyuşturucu hapların, Esad rejimi bölgesinden El Bab bölgesine gönderildiğini aktardı.

    El Bab'da tırdan uyuşturucu çıktı VİDEO

    El Bab da tırdan uyuşturucu çıktı #1

    El Bab da tırdan uyuşturucu çıktı #2

    El Bab da tırdan uyuşturucu çıktı #3

    El Bab da tırdan uyuşturucu çıktı #4

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