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- El Bab'da tırdan uyuşturucu çıktı
El Bab'da tırdan uyuşturucu çıktı
Suriye'de kaçak yollarla terörden arındırılan El Bab bölgesine girmeye çalışan bir tırda bir milyona yakın uyuşturucu hap bulundu.
- AA
- 20.01.2021 - 09:54
- Güncelleme : 20.01.2021 - 09:55
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El Bab’ın doğusunda yer alan Hamran bölgesinde, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güçlerce, şüphelenilen tırda yapılan aramalarda sobalara gizlenmiş paketler içerisinde 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi.
ESAD'IN BÖLGESİNDEN GELDİ
SMO uyuşturucu hapların, Esad rejimi bölgesinden El Bab bölgesine gönderildiğini aktardı.
El Bab'da tırdan uyuşturucu çıktı VİDEO