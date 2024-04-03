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ensonhaber.com

Baygın haldeki Rus askeri, hayatını kaybetmekten şans eseri kurtuldu.

Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), Rus askerlerinin yerlerini tespit etmek için aralıksız çalışıyor.

Henüz bilinmeyen bir noktada Rus askerinin yerde baygın halde yattığı belirlendi.

Bu durumu "fırsata" çevirmek isteyen Ukrayna İHA'sından askere el bombası atıldı.

El bombası kaska çarptı

Drone'dan bırakılan bomba, baygın haldeki askerin kaskına çarpıp sektikten sonra farklı bir noktaya düştü.

El bombasının askerin uzağında patlaması, ölümcül saldırıyı engelledi.

"Hayattaki tek şansını kullandı"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüye birbirinden farklı yorumlar geldi:

Bu hayattaki tek şansını kaskta kullandı. Kask hayat kurtarır. Başkası olsaydı şimdi parçalara ayrılmıştı.



Yaşayacak günü varmış. Şansın da bu kadarı... Hiçbir şey yapmadan saldırıyı savuşturdu.