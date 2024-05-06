Hamas ateşkesi kabul etti Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi.

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Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı baskınının ardından Gazze'de adeta soykırım ve yıkım uygulayan İsrail yönetimi, Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarma ve Hamas'ı yok etme bahanesiyle 30 binden fazla Filistinliyi katletti.

2 milyona yakın Filistinlinin göçe zorlandığı Gazze, artık nerdeyse hayalet bir şehir.

Birkaç kez arabulucu ülkelerle yapılan ateşkes ve rehine takası görüşmeleri, son olarak yine Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenleniyordu.

Görüşmelerden çıkacak karar merak ediliyordu..

Hamas, ateşkesi kabul etti

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

Açıklamada, Heniye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in ise Hamas'ın bu tavrına nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.

Hamas: Top artık İsrail'in sahasında

Bir Hamas yetkilisi ise, ateşkes teklifinin kabul edilmesinin ardından "Top artık İsrail'in sahasında" ifadelerini kullandı.

Ateşkes teklifinin detayları henüz bilinmezken, İsrail basını Hamas'ın kabul ettiği şartların İsrail'in kabul ettiği şartlar olmadığını belirtti.