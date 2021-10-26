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    El Chapo’nun avukatları, müebbet hapis kararını temyize götürecek

    Ömür boyu hapis cezasına itiraz eden Guzman'ın avukatları, mahkemeye sunulan delillerin çoğunun geçerli olmadığını öne sürüyor.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 09:40
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    El Chapo’nun avukatları, müebbet hapis kararını temyize götürecek

    Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Sinaloa Karteli'nin Guzman’ın avukatları,Temmuz 2019’da verilen müebbet hapis cezasının iptali için temyiz mahkemesine başvurmaya hazırlanıyor.

    JÜRİ ÜYELERİNDEN SUİSTİMAL İDDİASI

    Avukatlardan Marc Fernich, müvekkilinin davası devam ettiği sırada jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilen suistimallerin araştırılması gerektiğini ifade etti.

    Fernich, davada henüz karar açıklanmadan önce bazı jüri üyelerinin iddianamede yer alan ancak sonrasında davadan çıkarılan cinsel istismar iddiası hakkında basından bilgi aldıklarını belirterek, bunun bazı jüri üyelerinin müvekkiline karşı olumsuz tutum takınmasına neden olduğunu ifade etti.

    El Chapo’nun avukatları, müebbet hapis kararını temyize götürecek #1

    "DELİLLERİN ÇOĞU YETERSİZ"

    Fernich ayrıca, müvekkilinin tutukluluğu süresince avukatlarıyla savunmasını hazırlamak için etkili bir çalışma gerçekleştiremediğini belirterek, mahkemede sunulan delillerin çoğunun geçersiz olduğunu iddia etti.

    İKİ KEZ FİRAR ETTİ

    Meksika’da iki kez hapishaneden firar ederek ünlenen El Chapo, son olarak 2017 yılında yakalanmış ve ABD’ye teslim edilmişti.

    El Chapo’nun avukatları, müebbet hapis kararını temyize götürecek #2

    ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİ

    Temmuz 2019’da ABD’nin New York kentinde yargılanan ve uyuşturucu kaçakçılığı amacıyla organize örgüt kurmaktan suçlu bulunan El Chapo, ömür boyu ve ek olarak 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    El Chapo, şu anda ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Supermax Hapishanesi'nde bulunuyor.

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