El Nino başladı: Dünya'nın en sıcak yılı 2024 olacak Dünya'nın ısınmasına neden olan El Nino hava olayı başladı. ABD'li uzmanlar 2024'ün muhtemelen Dünya'nın en sıcak yılı olacağını belirtti.

İHA

Tüm Dünya'yı etkilemesi beklenen El Nino hava olayı Büyük Okyanus'ta başladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada El Nino'nun önümüzdeki aylarda etkisini kademeli olarak artıracağı belirtildi.

NOAA'dan İklim Bilimci Michelle L'Heureux, El Nino'nun gücüne bağlı olarak Dünya'nın bazı bölgelerinde kuraklık ve şiddetli yağış riskinin artması gibi çeşitli olumsuz etkilere yol açabileceğini ve gezegenimizde sıcaklık rekorunun yaşanabileceğini ifade etti.

Rekor sıcaklıklar gelebilir

İngiliz bilim insanları El Nino'nun şu anda güçlendiğini ve 2023'ün sonunda en güçlü haline ulaşacağının tahmin edildiğini ifade ederek 2024 yılında ise yeni bir küresel sıcaklık rekorunun yaşanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

El Nino'nun Afrika'da, Avustralya'da ve Asya kıtasının bazı bölgelerinde kuraklığa, Hindistan'daki muson yağmurlarının zayıflamasına, Amerika kıtasının güney ve orta kesimlerinde ise şiddetli yağışlara neden olması bekleniyor.

Mayıs ayında fark edilmişti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) geçtiğimiz mayıs ayında Sentinel-6 Michael Freilich adlı uydudan alınan bilgilere göre Büyük Okyanus'un ekvatoral kesiminde El Nino'nun gelişmekte olduğuna dair işaretler olduğunu bildirmişti.