El Pais: NATO askerleri halihazırda Ukrayna'da bulunuyor NATO askerlerinin, bir süredir Ukrayna'da eğitmen olarak görev yaptığı belirtildi. Bazı ülkelerin büyükelçiliklerinde 100'e yakın özel kuvvet konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Fransa'nın Rusya'ya asker gönderilmesinin göz ardı edilmemesi yönündeki önerisi sonrası Batı ile Moskova arasında ipler gerildi.

Kremlin, bu durumun Rusya-NATO çatışmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Tartışmalar devam ederken, İspanya merkezli El Pais gazetesi, NATO askerlerinin halihazırda Ukrayna topraklarında olduğunu yazdı.

NATO ülkelerinden askerlerin Ukrayna'daki varlığının yeni bir durum olmadığı belirtilerek, Ekim 2022'de Pentagon'dan yapılan açıklamaya dikkat çekildi.

100'e yakın özel kuvvet Ukrayna'da

Söz konusu açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikini denetlemek üzere askeri temsilciler görevlendirdiği belirtildi.

Nisan 2023'te sızdırılan gizli Pentagon belgelerinde ABD Savunma Bakanlığı'nın, NATO üyesi ülkeler ABD, Fransa, İngiltere, Litvanya ve Hollanda'nın büyükelçiliklerinde 100'e yakın özel kuvvet bulunduğunu belirttiğine vurgu yapıldı.

Savaşçı değil, eğitmen olarak görev yapıyorlar

NATO askeri komitesinin eski başkanı olan Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel, 10 Mart'ta yaptığı bir televizyon röportajında Atlantik İttifakı askerlerinin 10 yıldan fazla bir süredir Ukrayna'da bulunduğunu hatırlattı.

Bu askerlerin muharebe birimlerinde değil, Ukrayna ordusunun eğitmenleri olarak görev yaptığı kaydedildi.

"Ukrayna'da halihazırda NATO askerleri var"

Öte yandan Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, 8 Mart'ta Varşova'da düzenlenen bir konferansta Ukrayna'da NATO temsilcilerinin zaten bulunduğuna dair ifadeler kullandı: