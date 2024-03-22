El Paso'da kaos: Göçmenler bariyerleri aşınca ABD sınırı karıştı ABD'ye geçiş yapmak isteyen göçmenler ile Teksas Ulusal Muhafızları arasında gerginlik yaşandı.

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AA & Ensonhaber

ABD'de, Teksas'ın El Paso sınır bölgesinde kaotik görüntüler ortaya çıktı.

Düzensiz göçmenler, ABD'de yeni bir yaşama başlama hayaliyle yola çıkarak sınırı geçmeye çalışıyor.

Bazıları dikenli telleri aşarken, bazıları da güvenlik güçlerinden kendilerine yardımcı olmasını istiyor.

ABD sınırı kaosa sahne oldu

Son görüntüler, ABD sınırında yaşanan kaosun özeti olarak dikkat çekiyor.

100'den fazla göçmenden oluşan bir grup, dikenli telleri aşarak ve güvenlik güçlerine karşı koyarak ABD'ye yasa dışı yollardan girmeye çalıştı.

Göçmenler ile güvenlik güçleri karşı karşıya

Teksas Ulusal Muhafızları'nın göçmenleri daha küçük gruplar halinde organize etmeye çalıştığı, ancak bazı kadın ve çocukların erkeklerden ayrılmasının ardından durumun gerginleştiği belirtildi.

Muhafızlara doğru koştular

Görüntülerde, çoğunlukla erkeklerden oluşan bir grubun, güvenlik güçlerine doğru koşma anları yer alıyor.

New York Post'un aktardığına göre, muhafızlar ise sayıları kendilerinden büyük ölçüde fazla olan göçmenlerin önünde yerlerini aldı.

Biden ile Teksas arasında ipler gerildi

ABD'nin güney sınırına ilişkin Başkan Joe Biden yönetimi ile Teksas eyaleti arasındaki anlaşmazlık büyürken, Yüksek Mahkeme'nin son kararının aksine sınıra yeni dikenli teller çekeceğini duyuran Teksas Valisi Greg Abbott'a, 25 Cumhuriyetçi eyaletten ve eski ABD Başkanı Donald Trump'tan destek gelmişti.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki en ciddi tartışma konularından biri olan sınır güvenliği ve düzensiz göçmen polemiği, Yüksek Mahkeme'nin son kararının uygulanmamasıyla daha da artmıştı.

Vali Abbott: Yeni dikenli teller koyacağız

Yüksek Mahkeme'nin sınırın belli bölgelerine Teksas eyalet yetkililerince yerleştirilen dikenli tellerin kaldırılması yönündeki kararını kabul etmeyen Vali Abbott, eyaletindeki ulusal muhafızların böyle bir işlem yapmayacağını, hatta "sınırı korumak" için yeni dikenli teller koyacaklarını deklare etmişti.