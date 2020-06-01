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    El Salvador'da fırtına: OHAL ilan edildi

    El Salvador'u etkisi altına alan Amanda tropikal fırtınasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 01.06.2020 - 05:18
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    El Salvador'da fırtına: OHAL ilan edildi

    Orta Amerika ülkesi El Salvador’u Amanda tropikal fırtınası vurdu. Fırtına nedeni ile yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelirken, birçok bölgede toprak kayması yaşandı.

    15 GÜN OHAL İLAN EDİLDİ, 7 KİŞİ ÖLDÜ

    Devlet Başkanı Nayib Bukele, fırtına nedeni ile ülkede 15 gün boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mario Duran, yaptığı açıklamada fırtına sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakan, hayatını kaybedenler arasında 8 yaşında 1 çocuğun olduğunu aktardı.

    Öte yandan yetkililer, ülkede etkili olan fırtınanın hızının saatte 65 kilometreye kadar çıktığını aktardı.

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