'Elizabeth'den sonra kim kraliçe olacak' belli oldu! İşte yerine geçecek isim...

'Elizabeth'den sonra kim kraliçe olacak' belli oldu! İşte yerine geçecek isim...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, kendisinden sonra tahta geçecek olan kraliçeyi açıkladı. Yıllardır merak edilen "Elizabeth'ten sonra kim kraliçe olacak" sorusu da cevaplanmış oldu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yerine geçecek ismi bizzat duyurdu.

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın kraliçe unvanı almasını içten dilediğini belirtti.

Buna göre veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe" olacak.

TEŞEKKÜR ETTİ

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.

BRİTANYA TAHT SIRALAMASI

Kraliçe II. Elizabeth şu andaki hükümdardır ve varisi en büyük oğlu Galler Prensi Charles'tır.

Sırada Galler Prensi'nin büyük oğlu Cambridge Dükü Prens William var.

Üçüncü sırada Cambridge Dükü'nün en büyük çocuğu olan Prens George, ardından kız kardeşi Prenses Charlotte ve küçük kardeşi Prens Louis geliyor.

Altıncı sırada Galler Prensi'nin küçük oğlu Sussex Dükü Prens Harry var.