Ellen Page trans olduğunu açıkladı

Oyuncu Ellen Page, transeksüel olduğunu ifade ederek ismini değiştirdiğini duyurdu. Page'in sosyal medya hesabından duyurduğu yeni adı Elliot, Twitter'da trendler arasına girdi.

Rol aldığı Juno filmiyle 2007'de Oscar'a aday gösterilen ve son olarak Umbrella Academy dizisiyle seyirci karşısına çıkan Ellen Page, trans birey olduğunu açıkladı.

2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBTİ gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum." diyerek eşcinsel olduğunu söyleyen oyuncu, bu defa trans olduğunu ve adını da Elliot olarak değiştirdiğini duyurdu.

“BUNU YAZDIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM”

Instagram hesabından açıklama yapan 33 yaşındaki Kanadalı oyuncu, "Merhaba arkadaşlar, trans olduğumu sizinle paylaşmak istiyorum ve ismim Elliot. Bunu yazdığım, burada olduğum, hayatımda buraya geldiğim için şanslı hissediyorum." dedi.

Page, ayrıca "Bu yolculuğumda beni destekleyen muhteşem insanlara karşı minnet duyuyorum. Trans topluluğunda pek çok kişiden etkilendim. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı kapsayıcı ve şefkatli bir yer yapmak için durmadan çalıştığınız için teşekkür ederim. Daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için her türlü desteği sunacağım." diye konuştu.

"BEN DE KORKUYORUM"

"Sevincim gerçek ama aynı zamanda kırılgan.” diyen Page, şöyle devam etti:

“Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. Saldırganlıktan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten korkuyorum. Açık olmak gerekirse, sevinçli olduğum ve kutladığım bir anın içini boşaltmaya çalışmıyorum ama resmin tamamına hitap etmek istiyorum."

Page'in açıklamasının ardından konu, sosyal medyada dünya gündemine girdi.