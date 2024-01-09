Elon Musk, Hamas bağlantılı X hesabını neden yasakladıklarını açıkladı X'in sahibi Musk, Hamas'la bağlantılı hesabın askıya alınmasına ilişkin, "BM tarafından hükümet olarak tanınmadığı için askıya alındı" dedi. Bu karar sonrası Musk'ın 2022'deki açıklaması yeniden gündem oldu.

ensonhaber.com

Amerikalı teknoloji milyarderi Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Hamas bağlantılı bir hesabı kapattı.

Bir kullanıcı, Musk'a, Filistinli grupla bağlantılı hesabın neden askıya alındığını sordu. Musk, "Bu zor bir karardı." yanıtını verdi.

"BM tarafından tanınırsa askıya almayız"

Musk, karar alma sürecinde Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili kriterleri olduğunu söyledi:

ABD de dahil olmak üzere pek çok hükümet lideri insanların öldürülmesi çağrısında bulunuyor. Bizim ise 'BM muafiyet kuralımız' var.



Bir hükümet BM tarafından tanınırsa hesaplarını askıya almayız.

Hesabın neden askıya alındığını açıkladı

Musk, "Hamas, BM tarafından hükümet olarak tanınmadığı için hesap askıya alındı." diye ekledi.

Bu karar, ifade özgürlüğü ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle birçok X kullanıcısının tepkisini çekti.

Karara tepki: İfade özgürlüğü nerede

Yapılan yorumlarda, "İfade özgürlüğü nerede Elon Musk? Sizin yasalarınızı BM mi dikte ediyor?" ifadeleri kullanıldı.

2022'deki açıklaması: Demokrasiyi temelden baltalar

Elon Musk, X'i satın almadan önce, platformu "ifade özgürlüğü ilkelerine uymamakla" eleştiriyordu.

Platformun o zamanki adı Twitter'dı. Musk, Mart 2022'deki bir açıklamasında şöyle demişti: