Elon Musk servetiyle rekor kırdı: 300 milyar dolar

Haber Merkezi

ABD Başkanlık kampanyası boyunca Donald Trump'ı destekleyen milyarder Elon Musk, servetine servet katmaya devam ediyor.

Trump'ın başkanlık zaferini açıklamasının ardından Musk, harcadığı paranın yüzlerce katını bir gecede kazanmıştı.

Servetine servet katmaya devam eden milyarder, bir rekora imza attı.

300 MİLYAR DOLARI AŞTI

Elon Musk’ın serveti, Tesla hisselerinin yüzde 28 artmasıyla 300 milyar doları aştı.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump’ın desteğinin, Musk’ın Tesla ve SpaceX projelerine olumlu yansıması bekleniyor

CNBC-e'de yer alan habere göre Tesla Inc. hisselerindeki yükseliş, Elon Musk’ın servetini üç yıl sonra ilk kez 300 milyar doların üzerine taşıdı.

Trump, Musk’ın yeni bir idari pozisyonda “verimlilik başkanı” olarak görev alabileceğini de öne sürdü.

"SEÇİMİN KAZANANI MUSK"

Wedbush Securities analisti Dan Ives, Bloomberg TV’de yaptığı açıklamada, “Musk’ın yaptığı en iyi stratejik hamlelerden biri, Trump’a olan bu yatırım oldu. Trump sürecinin en büyük kazananı Musk.” dedi.

REKOR KIRDI

Bloomberg verilerine göre; 53 yaşındaki Musk, 300 milyar dolar sınırını aşan tek kişi.

Ocak 2022’den bu yana bu seviyeye ulaşan Musk, 2021’de ulaştığı 340,4 milyar dolarlık zirveye ise henüz ulaşmış değil.