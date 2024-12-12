Elon Musk tarihe geçti: 400 milyar dolar serveti geçen ilk kişi oldu

Haber Merkezi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk​, dün sadece 1 günde servetine servet​ kattı.

Musk'ın uzay teknolojileri firması SpaceX,​ dün erken yatırımcılardan 1.25 milyar dolarlık hisse geri alımı yaptı.

Hisse başına 185 dolar ödemesiyle şirketin piyasa değeri de 350 milyar dolara ulaştı.

HİSSE ALIMI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Halka açık olmayan SpaceX, haziran ayında 210 milyar dolarlık değerleme üzerinden hisse satışı gerçekleştirmişti.

Yani şirketin piyasa değeri yaklaşık 6 ayda yüzde 67 yükselmiş oldu.

Elon Musk, alanında dominant bir konuma yükselen SpaceX'in yüzde 42'sinin sahibi.

TESLA​'NIN DEĞERİ 1.3 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Habertürk'ün aktardığına göre, SpaceX'in değerinde hızlı bir artış yaşanırken Musk'ın diğer şirketi Tesla'nın hisseleri ise dün rekor seviyeye ulaştı.

Tesla hisseleri yüzde 5,9'luk yükselişle 424.77 dolara çıktı.

Şirketin değeri ise 1 trilyon 330 milyar doları buldu. Musk'ın bu şirkette ise yüzde 12'lik hissesi bulunuyor.

KİŞİSEL SERVETİ 400 MİLYARI AŞTI

SpaceX ve Tesla'nın değerlerindeki yükselişlerin etkisiyle Elon Musk'ın kişisel serveti, sadece dün 62.8 milyar dolar artarak 447 milyar dolara ulaştı.

Böylece Musk, serveti 400 milyar doları aşan ilk insan oldu.

Dün itibarıyla söz konusu servetin 306.6 milyar dolarını SpaceX ve Tesla hisseleri oluşturdu.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANLARI

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk, dünyanın en zengin kişisi olarak konumunu güçlendirirken Amazon Kurucusu Jeff Bezos, 249 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alıyor.

Bu isimleri 224 milyar dolarlık servetiyle Facebook Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg takip ediyor.