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Elon Musk'ın yaptığı el hareketi, Nazi selamına benzetildi

Elon Musk'ın yaptığı el hareketi, Nazi selamına benzetildi Amerikalı milyarder Elon Musk, Donald Trump'ın destekçilerine hitap ettiği konuşmada yaptığı bir el hareketi Nazi selamına benzetildi ve tartışmalara yol açtı.