Elon Musk'tan Jeff Bezos'a 100 milyar dolar fark

Kazancında 1 günde 36 milyar dolar artış olan Elon Musk, toplam 288,6 milyar dolar servete ulaşarak, rakibi Jeff Bezos'a 100 milyar dolarlık fark attı.

Dünya çapında 145 ülkede etkinliğini gösteren ABD'li araç kiralama firmalarından Hertz'in 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla otomobil alacağının bildirilmesi üzerine, Tesla hisseleri uçuşa geçti.

Haberin sosyal medyada duyulmasının ardından hareketli saatler yaşayan Tesla şirketi, kısa sürede yüzde 13 değer kazandı.

TESLA, 1 TRİLYON DOLARDAN FAZLA DEĞERE SAHİP ŞİRKETLERDEN BİRİ OLDU

Bu değerle birlikte Apple Inc. Microsoft Corp. , Amazon.com Inc., Google'ın ana şirketi Alphabet Inc. gibi 1 trilyon dolardan fazla değere sahip diğer ABD şirketleri arasına Tesla da katıldı.



BEZOS'A 100 MİLYAR DOLAR FARK ATTI

Dünyanın en zengini unvanının sahibi ve Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk, servetini bir günde 36 milyar dolar artırarak 288,6 milyar dolara ulaştı.

Musk böylelikle Amazon’un sahibi Jeff Bezos'a 100 milyar dolar fark attı.