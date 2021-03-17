Elton John'dan Vatikan'a tepki

Şarkıcı Elton John, Vatikan'ın "Eşcinsel evlilikleri kutsayamayız" açıklamasına tepki gösterdi. John, Katolik Kilisesi'nin kendi hayatını anlatan Rocketman filmine sponsor olduğunu hatırlattı.

Vatikan’ın eşcinsellerle ilgili açıklamasına eleştiriler geliyor…

Şarkıcı Elton John, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Katolik Kilisesi'nin yaptığı, yetkililerin eşcinsel evlilikleri kutsayamayacağını, kutsasalar bile bunun caiz olmayacağı belirten iki sayfalık açıklamaya tepki gösterdi.

“ROCMETMAN FİLMİNE MİLYONLAR YATIRIP KÂR ELDE EDEBİLİR Mİ?”

Elton John, "Vatikan nasıl hem eşcinsel evlilikleri 'günah' oldukları için kutsayamayacağını söyleyip hem de benim David'le evliliğimde mutluluğu bulduğumu anlatan Rocketman filmine milyonlar yatırıp kâr elde edebilir? İkiyüzlülük." yazdı.

4,5 MİLYON DOLAR HARCANDI

John'un paylaştığı 2019 tarihli haberde, Vatikan'ın Rocketman filminin sponsorluğu için 4.5 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.