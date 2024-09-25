Emine Erdoğan, New York'ta Afrika yemek kültürü tanıtımı programında konuştu Ev sahipliği yaptığı programda konuşan Emine Erdoğan, "Osmanlı mutfağının pişirme teknikleri ve şifa reçetelerinin de Afrika lezzetlerini etkilediğini gördüm." dedi.

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarında açıklamalarda bulundu.

Afrika kıtasının lezzetlerini tanıtan Erdoğan, "Aynı yeryüzünü paylaşan, aynı insanlık ailesine mensup bizler için, kazancın da kaybın da müşterek olduğuna inanıyoruz." ifadesinde bulundu.

EMİNE ERDOĞAN PROGRAMLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan New York'taki Türkevi'nde düzenlenen programlara ev sahipliği yaptı.

Programda konuşan Emine Erdoğan, açıklamasında "Aynı yeryüzünü paylaşan, aynı insanlık ailesine mensup bizler için, kazancın da kaybın da müşterek olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, biliyoruz ki Afrika'nın geride kalması, tüm dünyanın kıtanın gerçek potansiyelinden mahrum kalması demektir" ifadesine yer verdi.

PROGRAMDA BİRÇOK İSİM YER ALDI

Programa bakanlar, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri ve medya kuruluşlarının yöneticileri katılırken, Emine Erdoğan, misafirlerini tek tek karşıladı.

Ayrıca, misafirlerine Fas çayı ikram etti.

AFRİKA KITASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri, program kapsamında Türkevi'nde sergilendi.

Konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlatan Emine Erdoğan, sonrasında programda bir konuşma yaptı.

Afrika'nın, kültürel çeşitliliği ve doğal zenginliğiyle dünya üzerinde eşsiz bir konuma sahip olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, 2 binin üzerinde farklı dili, etnik topluluğu ve 1 milyarı aşkın nüfusuyla Afrika'nın, insanlık ailesinin adeta renkli bir iz düşümü olduğunu belirtti.

Ayrıca, Erdoğan, bilimsel araştırmalara göre kıtanın, neredeyse dünyanın tamamındaki kadar genetik çeşitliliğe sahip olduğuna dikkat çekti.

"KITANIN DİNAMİZMİ KÜLTÜRÜNÜN HER KATMANINDA KENDİSİNİ GÖSTERİYOR"

Emine Erdoğan, Afrika kıtasına daha önce yaptığı ziyaretlerde en çok kıtanın olağanüstü çeşitliliğinden etkilendiğini belirterek, şu sözleri sarf etti:

Göz kamaştıran bir tabloyu andıran kıtanın dinamizmi, mutfağından giyimine kültürünün her katmanında kendisini gösteriyor.



Afrika'nın kendine has mutfak kültürüyse başlı başına dikkate değer bir hazine olarak karşımıza çıkıyor. Sofra, Türkiye'de ve dünyanın değişik kültürlerinde olduğu gibi Afrika kıtasında da farklılıkları ahenkle bir araya getiren muhabbet ve afiyet noktası mahiyetinde.

Hayattaki acı-tatlı birçok tecrübede, sunduğu birliktelik ile insanın zorlukla baş etme gücünü artırıyor.

"EŞSİZ BİR RENKLİLİKLE KARŞILAŞIYORSUNUZ"

Masa etrafında paylaşılan yemekle birlikte mutluluğun da çoğaldığına vurgu yapan Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

Afrika sofrasına misafir olduğunuzda, sunumundan pişirme tekniğine kadar her aşamasına sirayet etmiş eşsiz bir renklilikle karşılaşıyorsunuz. Envai çeşit besleyici yerel ürünler, lezzeti artıran pişirme usulleri ve ruhu besleyen sunum çeşitleriyle her lokma sizi çok yönlü yolculuğa çıkarıyor.



Bu edindiğiniz tecrübe o kadar özel hissettiriyor ki içinizde asırlara uzanan lezzetleri, hikayeleri ile birlikte sevdiklerinize ve çevrenize anlatma isteği uyandırıyor. İşte bu istek, 2018 yılında 'Afrika Yemek Kültürü' kitabı etrafında bizleri buluşturdu.

OSMANLI MUTFAĞININ PİŞİRME TEKNİKLERİNE VURGU

Açıklamalarının devamında Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Afrika Kültür Evi Derneği öncülüğünde, Afrikalı Misyon Şefleri Eşleri Derneği AŞOM'un katkılarıyla ''Afrika Yemek Kültürü'' kitabının ilk baskısını 2019 yılında çıkardıklarını aktararak, bu baskıda, kıtanın 5 farklı bölgesinden 58 özgün yemek tarifine yer verdiklerini belirtti.

Emine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Bugün tanıttığımız yeni genişletilmiş versiyonunda ise tarif sayısını neredeyse iki katına çıkartarak 110'a yükselttik.



Geleneksel reçeteleri, ardındaki insani birikimle ortaya koyarak, kitabın içeriğini daha da zenginleştirdik. Bu süreçte Osmanlı mutfağının pişirme teknikleri ve şifa reçetelerinin de Afrika lezzetlerini etkilediğini gördüm.



Kitaptaki tarifler, yerel formüllere ek olarak Akdeniz havzasının damak tadını, Arap ve Hint etkileriyle zenginleştiren muazzam bir sentezi ortaya koyuyor.

"KÖKLERİN DERİNDEYSE KORKMANA GEREK YOK"

Bu süreçte dikkatimi çeken bir diğer konu ise Afrika mutfağı reçetelerinin Türk mutfağında olduğu gibi israfa karşı hassasiyet ile oluşturulmuş olmasıydı.



Küresel gıda israfının 1 milyar doları aşarak alarm verdiği bir dönemde, kültürel öğretileriyle bağını koparmamış ülkelerin bilgi ve tecrübesi daha da önem kazanıyor.



Bir Afrika atasözünün vurguladığı gibi, 'Köklerin derindeyse rüzgardan korkmana gerek yok.' Köklerimizle kurduğumuz bağları geliştirdikçe, modern sınamaların sert rüzgarlarının yıkamayacağı bir güce ulaşacağımıza inanıyorum.

"KITANIN GERÇEK POTANSİYELİNDEN MAHRUM KALMASI DEMEKTİR"

Emine Erdoğan, programda Afrika mutfağının renklerini, tatlarını ve hikayelerini kutlarken, bütün bu kültürel mirası hep birlikte kucaklamayı, korumayı ve geleceğe aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

Emine Erdoğan, devamında şu ifadelerde bulundu:

Aynı yeryüzünü paylaşan, aynı insanlık ailesine mensup bizler için, kazancın da kaybın da müşterek olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, biliyoruz ki Afrika'nın geride kalması, tüm dünyanın kıtanın gerçek potansiyelinden mahrum kalması demektir.



Gelin, Afrika'nın tüm kaynakları ve insanlarıyla, adil bir düzende kendi potansiyelini gerçekleştirebildiği bir dünya hayal edelim. Bu dünya size de şu an içinde olduğumuz dünyadan daha parlak, daha güçlü, daha umut verici gelmiyor mu?

"GÜZEL BİR ZEMİN HALİNE GELMESİNDEN MUTLULUK DUYUYORUM"

2017 yılında kurdukları Afrika Kültür Evi Derneğinin de böylesi bir dünya hayalinin ürünü olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, şöyle dedi:

Bugün derneğin, ülkemizdeki Afrikalı kardeşlerimiz için cazip bir buluşma noktası ve Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek için güvenli bir zemin haline gelmesinden mutluluk duyuyorum.



Afrika Birliği ile bu sene New York'ta imzalanan Mutabakat Zaptı'nın, derneğimizin bölge ülkeleriyle yakın temaslar kurması için güzel bir vesile olmasını diliyorum.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Emine Erdoğan, yemek kültürü kitabı ve Afrika Kültür Evi Derneğinin çalışmalarına desteklerini esirgemeyen ve bugünkü programa katılan Afrika ülkelerinin liderlerinin eşlerine şükranlarını sunarak, Afrika'nın Türkiye'deki büyükelçiliklerine ve büyükelçi eşleri ile Türkiye'nin Afrika'daki misyonlarında görevli temsilcilere, akademisyenlere ve alanında uzman şeflere teşekkür etti.

Emine Erdoğan'ın Konuşmasının ardından devlet başkanı eşlerinin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.

Öte yandan, programın ardından Nijerya Cumhurbaşkanı'nın eşi Oluremi Tinubu, BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)