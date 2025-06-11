Emmanuel Macron: 15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamalıyız

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Fransa'da sosyal medya üzerine önemli bir çıkış geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyanın gençler arasında şiddet olaylarının artmasına neden olduğunu savundu.

"15 YAŞ ALTINA YASAK OLMALI"

Macron, France 2 kanalına verdiği röportajda, sosyal medya kullanımına kısıtlama getirmek ve bunun Avrupa Birliği'nin (AB) tamamında uygulanmasını istediğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamalıyız." dedi.

AB'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Sosyal medyanın çocuklar tarafından kullanımına yaş sınırı getirmek amacıyla AB'nin yürüttüğü çalışmaların birkaç ay içinde sonuçlanacağını umduğunu belirten Macron, bu konuda adım atmak için AB'yi beklemeyeceklerini de dile getirdi.

Macron, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesine ilişkin, "Eğer (AB genelinde) yapılmazsa, Fransa'da bunu yapmaya başlayacağız. Bekleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ OKUL ÇALIŞANINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Emmanuel Macron'un açıklamaları, Fransa'da bir ortaokul öğrencisinin okul çalışanını bıçaklayarak öldürdüğü olayın ardından geldi.

Fransa'da 2023'ten bu yana 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolmaları veli iznine bağlanırken bu platformların, küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem oluşturulması zorunlu kılınıyor.