Emmanuel Macron, Amerika'ya işaret ederek güvenlik vurgusu yaptı

AA

Kıyasıya rekabetin sürdüğü ve tüm dünya tarafından yakından takip edilen ABD seçimlerinde sonuçlar belli oldu.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Kamala Harris'e karşı seçim zaferini kazanarak ABD'nin 47’nci Başkanı seçildi.

Trump'ın seçim zaferi sonrası dikkat çeken yeni açıklamalar gelirken son açıklama ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi.

AST FORMATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AST 5’inci zirvesinde açıklamada bulundu.

AST formatının, Avrupa Birliği’ne (AB) rakip olmadığını ifade eden Macron, bu topluluğa üye ülkelerin farklılıkları olsa da ortak çıkarlarının da olduğunu belirtti.

DÜNYANIN 2 BLOĞUNA VURGU

20. yüzyılda tarihin Avrupalıları ayırdığını söyleyen Macron, “Soru şu; 21. yüzyılda 'Büyük Avrupa’nın' ortak sayfasını yazmak istiyor muyuz? Ben buna derinden inanıyorum. Stratejik ve jeopolitik birliğin burada yazılması gerektiğine inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Savaşın Avrupa'ya yeniden döndüğünü dile getiren Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere atıfta bulundu.

Dünyada bir yanda ABD, bir yanda ise Çin şeklinde 2 blok olduğunu belirten Macron, söz konusu 2 ülkenin öncelikle kendi çıkarlarının peşinde olduğunu bildirdi.

"AVRUPALILARIN ÇIKARLARINI SAVUNMAYA HAZIR OLUP OLMADIĞINI BİLMELİYİZ"

Macron, konuşmasına şöyle devam etti:

Bizim görevimiz Donald Trump’ın seçilmesini yorumlamak değil, Amerikan halkı tarafından seçildi ve Amerikalıların çıkarlarını savunacak. Bu, meşru ve doğru bir şey. Mesele şu; Avrupalıların çıkarlarını savunmaya hazır olup olmadığını bilmeliyiz.

Avrupa'nın çıkarlarını savunmaya çağıran Macron, Avrupa'nın ekonomi, teknoloji ve savunma alanlarındaki seçimlerini başkalarının eline bırakmak istemediklerini işaret etti.

Macron, Avrupa topraklarında barış, refah ve demokratik modellerini kendilerinin ele almasını istediğini ifade ederek “Güvenliğimizi sonsuza kadar Amerikalılara devretmemeliyiz.” sözlerini sarf etti.

ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN DEĞERLENDİRMESİ

Moskova hükümetinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kazanmamasının Avrupalıların ortak çıkarına olacağını savunan Macron, devamında şöyle dedi:

Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir anlaşma sağlamak için elimizden geleni yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Barış anlaşmasının imzalanacağını umuyorum.

Macron, Avrupa’da ortak bir savunma oluşturulması isteğini dile getirerek Avrupa’da elektrik sektöründe ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

AVRUPA'NIN DEMOKRATİK KURALLARINI KORUMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI

Avrupa’nın liberal demokrasi modelinin yabancı güçler için “sömürü konusu” olduğunu savunan Macron, Avrupa’nın demokratik kurallarını koruması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, Macron, Avrupalıların, demokrasiyi sadece vatandaşlara altyapılar sunmak olarak görüp, içerik düzenlemesine önem vermezse, bu ülkelerin dış propaganda sahnesi haline gelebileceğini vurguladı.

"EN AZINDAN OMNİVOR OLMAYI SEÇMEK İYİ FİKİR BENCE"

Öte yandan, “Büyük Avrupa’nın” eşi benzeri görülmemiş bir jeopolitik güç olduğunu belirten Macron, şu değerlendirmelerde bulundu: