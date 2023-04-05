Emmanuel Macron: Avrupa Çin'den uzaklaşamaz Üç günlük resmi ziyaret için Çin'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pekin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasında oynayabileceği "büyük role" vurgu yaptı.

İHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin temaslarına başladı..

Fransız vatandaşların katıldığı bir toplantıya katılan Macron, Çin ile ticaretin taşıdığı risklere ve bu ticaretin dengesizliğine rağmen Avrupa'nın Pekin'den uzaklaşmaması gerektiğini ifade etti.

"Çin'den uzaklaşamayız"

Macron, "Sanayimizin üzerindeki riskleri azaltmalıyız ancak (Çin'den) uzaklaşamayız ve aramıza sınır çekemeyiz." dedi.

"Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa giden yol açısından önemli"

Pekin'in, Ukrayna için aranan barışa giden yol açısından çok önemli bir rol oynayabileceğini vurgulayan Macron, ülkesi Fransa'nın "barış ve istikrar için bu ortak sorumluluk adına" çaba sarf edeceğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı ile görüşecek

Macron, Çin ziyareti kapsamında perşembe ve cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

Perşembe günü yapılacak görüşmeye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılacağı bildirildi.

Görüşmelerde ana gündem maddesinin Ukrayna Savaşı olması bekleniyor.

Fransa, Moskova ile yakın ilişkilerinden dolayı Pekin'in Rusya üzerinde, gidişatı herhangi bir tarafa yönlendirme konusunda "doğrudan etkili olabileceğine" inanıyor.

Bundan önceki Çin ziyaretini üç sene önce yapan Macron'un cuma günü de, ülkenin güneyindeki Guangzhou kentinde Çin devletinin ve Komünist Parti'nin önde gelenleri ile bir araya geleceği duyuruldu.