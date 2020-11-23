Emmanuel Macron: Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır

Ermenilere destek ziyareti gerçekleştiren Macron, burada kendisine yöneltilen Dağlık Karabağ ile ilgili soruya yanıt verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te Fransız Ermeni Destek Fonu'nun merkezini ziyaret etti.

Ermeni toplumuna destek veren Macron'a burada bulunan bir genç "Terörle mücadele kapsamında (Dağlık Karabağ'a) müdahale etmek için sizi engelleyen nedir?" sorusunu yöneltti.

Macron, verdiği cevapta "Türkiye'nin Suriye'den savaşçıları Karabağ'a gönderdiği" şeklinde asılsız iddialarını sürdürdü.

MACRON'UN DAĞLIK KARABAĞ CEVABI

Konuşmasının devamında Fransız cumhurbaşkanı, "Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur." dedi.

Macron, Dağlık Karabağ'dan ve başka 7 bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve "dayanılmaz şartlarda yaşayan en az bir milyon Ermeni'ye" insani yardımın yapılması gerektiğini söyledi.

FRANSA'DAN ERMENİSTAN'A YARDIM UÇAĞI

Fransa'dan ilk yardım uçağı dün hareket ederken, ikinci uçağın cuma günü gideceği belirtildi. Macron, uçakta Ermeni asıllı Fransız futbolcu Youri Djorkaeff'in de bulunacağını aktardı.

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilere ait kültürel ve dini mirasın yok edilmemesi için Fransa'nın kültürel ateşkes istediğini dile getiren Macron, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla uluslararası denetim yapılmasını talep ettiğini söyledi.