Emmanuel Macron: Filistin'i devlet olarak tanıyacağız

AA

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, Avrupa başkentlerinde dengeleri yeniden kurmaya başladı.

Uzun süredir tartışma konusu olan İsrail ve Filistin arasındaki "iki devletli çözüm", bu kez daha güçlü bir diplomatik zeminde ele alınıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır’a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda Filistin devletini tanıma konusuna değindi.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYABİLİRİZ"

"Filistin’i tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanan Macron, tarih olarak haziranda Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansı işaret etti.

Macron, Filistin’i tanıma meselesini konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtti.

FRANSA İÇİN BİR 'TABU' DEĞİL

Fransa Cumhurbaşkanı, 6-7 Nisan’da Mısır’a yaptığı resmi ziyarette iki devletli çözüme ilişkin Suudi Arabistan ile eş başkanlık edecekleri bir uluslararası konferans düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Macron, 2024’te yaptığı açıklamada Filistin devletini tanımanın Fransa için bir "tabu" olmadığını belirtmişti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Fransa’da muhalefet, Filistin devletinin derhal tanınması çağrılarını artırmıştı.