Emmanuel Macron: Fransa'nın Nijer Büyükelçisi rehin alındı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Nijer Büyükelçisi Sylvain Itte'nin Nijer'deki askeri yönetim tarafından rehin alındığını açıkladı.

AA

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

"Büyükelçi rehin alındı"

Fransız medyasında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijer'in yeni askeri yönetiminin Fransız büyükelçinin rehin alındığını açıkladı.

Emmanuel Macron gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nijer'de Fransız Büyükelçiliği'nde rehin alınan bir büyükelçimiz ve diplomatik üyelerimiz var." dedi.

Nijerli yetkililerin büyükelçilik binasına taze malzeme girmesine izin vermemesi nedeniyle büyükelçinin yalnızca askeri erzak yemek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Fransa ile Nijer arasında "büyükelçi" krizi

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte ülkeden ayrılmamıştı.

Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" açıklamıştı.

Sınır dışı edileceği duyurulmuştu

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada, Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar Nijer güvenlik güçleri tarafından kontrol edilmeye başlanmıştı.

Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki Niamey 101 isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)