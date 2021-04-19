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    Emmanuel Macron Montpellier ziyareti sırasında protesto edildi

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneybatısındaki Montpellier kentini ziyareti sırasında "Macron istifa" sloganlarıyla protesto edildi.
    • AA
    • 19.04.2021 - 23:14
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 00:22
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    Emmanuel Macron Montpellier ziyareti sırasında protesto edildi

    Macron, güvenlik politikalarına desteğini göstermek için İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ile Montpellier kentine gitti. Cumhurbaşkanı, Montpellier merkez karakolunda farklı birimlerden polislerle bir araya geldi.

    "MACRON İSTİFA" SLOGANLARI

    Karakol binası dışında toplanan kalabalık, Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i yuhaladı. Kalabalık ayrıca polis şiddeti ve genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı slogan attı.

    Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra gittiği La Paillade Mahallesi'nde bir kamu kurumu önünde toplanan kalabalık tarafından istifaya çağrıldı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Montpellier ziyareti sırasında protesto edildi VİDEO

    Emmanuel Macron Montpellier ziyareti sırasında protesto edildi #1

    Emmanuel Macron Montpellier ziyareti sırasında protesto edildi #2

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