Ermenistan başbakanı ile Paris'te görüşen Macron, Azerbaycan'ı hedef almaya çalıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi.

Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından Macron ve Paşinyan, ortak basın toplantısı düzenledi.

"KÜLTÜREL MİRAS KORUNMALI"

Macron, Ermenistan'la Azerbaycan arasında 6 ay önce ateşkes imzalandığını anımsattı, "Azerbaycan'nın Ermenistan topraklarından çekilmesi" yönünde sözler sarfetti.

Tutukluların serbest bırakılması ve uluslararası insani yardımların bölgeye ulaşması gerektiğini ifade eden Macron, Dağlık Karabağ'da Müslüman ve Hristiyan kültürel mirasın korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Emmanuel Macron, Nikol Paşinyan ile görüştü VİDEO

"AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'IN TOPRAKLARINI TERK ETSİN"

Macron, bölgede gerilimin azalması ve taraflar arasında diyaloğun başlaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Fransız cumhurbaşkanı, ülkesinin üyesi olduğu AGİT Minsk Grubu'nun, Dağlık Karabağ krizini 28 yılda çözemediği gerçeğini unuttu. Azerbaycan'ın, 44 günde, işgal edilen topraklarını geri aldığı gerçeğini de görmezden geldi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırların müzakere yoluyla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Macron, "Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"FRANSA İLE ÖZEL İLİŞKİMİZ VAR"

Macron, Ermenistan ile dayanışma içinde olduğunu ve bölgede barışın tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Paşinyan da Fransa ile Ermenistan arasında özel ilişkinin bulunduğu aktardı.

Macron'a desteğinden dolayı teşekkür eden Paşinyan, bu konuda Minsk Grubu'nun çalışmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

MACRON'A ERMENİSTAN DAVETİ

Nikol Paşinyan, Emmanuel Macron'u sonbaharda Ermenistan'a davet etti.

Paşinyan, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın uzun zaman önce Ermenistan'a planlı bir ziyareti olduğunu, ancak geçen yıl koronavirüs nedeniyle gerçekleşmediğini belirtmek isterim. Sonbaharda sizleri Erivan'da görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.