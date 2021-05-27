Emmanuel Macron: Ruanda Soykırımı’nda Fransa’nın sorumluluğu var

Ruanda’ya resmi ziyarette bulunan Macron, gerçekleşen soykırımda ülkesinin sorumluluğu olduğunu kabul etti.

Fransa Curbaşkanı Emmanuel Macron, Ruanda’ya resmi ziyarette bulundu.

Son 10 yıldır Ruanda’yı ziyaret eden ilk Fransız cumhurbaşkanı olan Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bu ziyaretin Afrika ile ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Macron, Kigali Uluslararası Havalimanı'nda Ruanda Dışişleri ve İş Birliği Bakanı Vincent Biruta tarafından karşılandı.

Ruanda Soykırım Anıtı’nı ziyaret ettikten sonra burada bir konuşma gerçekleştirdi.

27 yıl önce 800 bin insanın ölümü ile neticelenen soykırıma ilişkin açıklamalar yapan Macron, bu soykırımda Fransa’nın rolü olduğunu kabul etti.

“FRANSA’NIN SİYASİ BİR SORUMLULUĞU VAR”

Ancak, Fransa’nın suç ortağı olmadığının altını çizerek, "Fransa'nın Ruanda'da rolü, geçmişi ve siyasi bir sorumluluğu var." ifadelerini kullandı.

Zamanın Fransız hükümetinin, soykırım uygulayan Ruanda yönetiminin fiilen yanında olduğunu, bu sebeple Fransa'nın sebep olduğu acıları çekenlerin yüzüne bakma ve acılarını kabul etme görevi olduğunu belirtti.

“FRANSA SUÇ ORTAĞI DEĞİLDİ”

Ayrıca, ülkesinin doğrular konusunda uzun süre sessiz kaldığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Fransa suç ortağı değildi. Dökülen kan, onun silahlarına ya da askerlerinin ellerine bulaşmadı."

Fransa'nın 1990'dan miras kalan çatışmaya dahil olarak, ülkedeki duruma ilişkin uyarıları dikkate almadığını söyleyen Macron, ülkesinin bölgesel çatışma veya sivil savaşı önlemeye çalışırken tüm uyarıları kulak ardı ederek soykırım uygulayan bir kişinin yanında durduğunu ifade etti.

Bu şekilde ülkesinin çok kötü biten döngüye dahil olduğunu dile getirdi.

Macron konuşmasını, "Ancak bu karanlık zamanları geçirenler affedebilir, bize kendimizi affetme hediyesini verebilir." ifadeleri ile noktaladı.

“SOYKIRIM HAZIRLIĞI KONUSUNDA KÖR DAVRANDI”

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, martta Ruanda soykırımına ilişkin bir rapor sunulmuştu.

Bu raporda, Fransa'nın soykırımda ağır sorumluluğu bulunduğu ancak suç ortağı olduğunu gösteren bir şey olmadığı ifade edilmişti.

Dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın, soykırımda önemli rol oynadığı vurgulanmıştı.

Raporda, "Fransa, soykırım hazırlığı konusunda kör davrandı." ifadeleri yer almıştı.

Ayrıca, Fransa'nın soykırımı yapan hükümete silah temin etmesinin ve Fransız askerlerinin Ruanda ordusuna eğitim vermesinin arkasında ülkenin etnikçi yaklaşımının olduğu aktarılmıştı.

“ÖNGÖRÜLEBİLİR SOYKIRIMA İMKAN TANINDI”

Ruanda hükümetinin girişimiyle ABD merkezli ‘Levy Firestone Muse’ hukuk firmasının hazırladığı raporda ise, Fransa'nın Ruanda soykırımında ciddi sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.

Fransız hükümetinin Hutu rejiminin soykırım gündeminden habersiz olmadığı, öngörülebilir bir soykırıma imkan tanıdığı vurgulandı.

RUANDA’DA SOYKIRIM

Ruanda'da 1994'te Hutular, Tutsileri dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttu.

Bu olay üzerine Tutsilere karşı soykırım başlatıldı.

Ülkede 100 gün süren katliamda, 800 binden fazla Tutsi öldürüldü.

Fransa ise soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi oldu.

SOYKIRIMCILAR SİLAH VE MÜHİMMAT DESTEĞİ SAĞLADI

Fransa, 23 Haziran 1994’te ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı.

Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağladığı için kınanmıştı.

DİPLOMATİK TELGRAF ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hutu hükümetine, Fransız ordusunun kontrolü altında olan bölgeden kaçması için emir verdiği diplomatik telgraf ortaya çıkmıştı.

Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil."