Emmanuel Macron: Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlali kabul edilemez

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya ordusu tarafından düşürülmesinin ardından parlamentoyu bilgilendirdi.

Başbakan Donald Tusk, Polonya ordusunun Rus saldırısına ilişkin ilk sinyali dün yerel saatle 22.06'da aldığını, İHA'lar ile füzelerin sayısının oldukça fazla olması dolayısıyla bölgeye 2 F-16, 2 F-35 uçağı, aralarında Black Hawk'ın da yer aldığı helikopterlerin gönderildiğini belirtti.

19 İHLAL GERÇEKLEŞTİ

Polonya hava sahasının Rus İHA'ları tarafından ilk olarak 23.30'da ihlal edildiğini bildiren Donald Tusk, gece boyunca toplamda 19 ihlalin gerçekleştiğini söyledi.

Son ihlalin 06.30'da gerçekleştiğini ifade eden Donald Tusk, son İHA'nın ise 06.45'te düşürüldüğünü aktardı.

FRANSA'DAN TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırısı sırasında Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlali kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bu ihlali "en güçlü şekilde kınadığını" vurgulayan Macron, Rusya'nın "pervasızca sürdürdüğü tırmandırmayı durdurması" gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca Macron, Polonya halkı ve hükümeti ile dayanışma mesajı vererek, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşeceğini ve NATO müttefiklerinin güvenliğinden ödün vermeyeceklerini kaydetti.