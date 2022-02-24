Emmanuel Macron: Rusya’ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndan halka sesleniş konuşması yaptı.

Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına değindi.

"ULUSLARARASI DÜZEN İHLAL EDİLDİ"

Saldırının, Rus yetkililerin verdiği taahhütlere aykırı ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile Avrupa'nın ve uluslararası düzeninin ihlali olduğunu vurgulayan Macron, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diplomatik yolları reddederek ve savaşı tercih ederek sadece Ukrayna'ya saldırmadı, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğini hiçe saymaya ve Avrupa'mızda son on yıllardaki barışa ve istikrara yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

"BU SAVAŞA BİRLİK İÇİNDE YANIT VERECEĞİZ"

Macron, bu krizi önlemek için Avrupalı ortaklarıyla her şeyi yapmalarına rağmen bunun yaşandığına işaret ederek, "Bu savaş eylemine zayıflık göstermeden, soğukkanlılıkla, kararlılıkla ve birlik içinde yanıt vereceğiz." dedi.

ASKERİ VE EKONOMİK YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Rusya'ya uygulanacak yaptırımların askeri ve ekonomik olarak saldırılarla orantılı olacağını dile getiren Macron, bugün ve yarın düzenlenmesi planlanan G7, Avrupa Birliği (AB) ve NATO Zirvelerinde bazı kararlar alacaklarını belirtti.

Macron, Rusya'dan BMGK'ya hesap vermesini isteyeceklerini kaydetti.

"YAŞANANLAR AVRUPA TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI"

Ukrayna'yı tereddüt etmeden destekleyeceklerinin, Avrupalı müttefiklerinin egemenliklerini ve güvenliğini korumak için tüm sorumlulukları üstleneceklerinin altını çizen Macron, "Bu gece yaşananlar Avrupa tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hayatımızın ve kıtanın jeopolitiği üzerinde kalıcı ve derin sonuçları olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Macron, konuya ilişkin yarın Fransız Parlamentosunda açıklamalarda bulunacağını söyledi. Emmanuel Macron'un konuşması sırasında arkasında Fransa, AB ve Ukrayna bayrakları yer aldı.