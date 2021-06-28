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    Emmanuel Macron: Seçimlere düşük katılımdan hepimiz ders çıkarmalıyız

    Fransız cumhurbaşkanı, yüzde 65'lik kesimin sandığa gitmemesi hakkındaki görüşünü paylaştı.
    • REUTERS
    • 28.06.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 14:06
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    Emmanuel Macron: Seçimlere düşük katılımdan hepimiz ders çıkarmalıyız

    Fransa’da bölge ve vilayet seçimlerinin ikinci turu düzenlendi.

    Ipsos-Sopra Steria araştırma şirketinin tahminlerine göre, seçimin ikinci turuna katılım oranı yüzde 35 düzeyinde kaldı.

    YÜZDE 65 SANDIĞA GİTMEDİ

    Kayıtlı seçmenlerin yüzde 65'i sandığa gitmedi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) ile Demokratik Hareket (MoDem) yüzde 6,9 oranında oy aldı.

    Bölge seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi LREM daha ilk turda elendi.

    "DÜŞÜK KATILIMDAN DERS ALMALIYIZ"

    Macron, tüm siyasi partilerin ülkedeki bölgesel seçimlere düşük katılımdan ders alması gerektiğini söyledi.

    Fransız cumhurbaşkanı, "Çekimserlik oranı çok şey söylüyor. Hepimiz bundan sonuçlar çıkarmalıyız." dedi.

    Emmanuel Macron: Seçimlere düşük katılımdan hepimiz ders çıkarmalıyız #1

    Emmanuel Macron: Seçimlere düşük katılımdan hepimiz ders çıkarmalıyız #2

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