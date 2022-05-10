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    Emmanuel Macron: Ukrayna'nın AB'ye katılma süreci on yıllar sürecek

    Emmanuel Macron: Ukrayna'nın AB'ye katılma süreci on yıllar sürecek

    Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Avrupa Birliği'nin düzenlediği Avrupa'nın Geleceği Konferansına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Ukrayna'nın AB'ye katılma süreci on yıllar sürecek." dedi.
    • 10.05.2022 - 05:58
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 05:59
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    Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Avrupa Birliği'nin (AB) 1 yıldır düzenlediği Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın kapanışına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da katıldı.

    "Ukrayna'nın AB'ye katılma sürecinin muhtemelen on yıllar alacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz"

    Macron AP’ye yaptığı hitabında, Ukrayna’nın AB katılım sürecine değinerek, “Ukrayna'nın katılma sürecinin gerçekten birkaç yıl, muhtemelen on yıllar alacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Katılım standartlarını düşürmeye karar vermedikçe ve Avrupa'mızın birliğini yeniden düşünmedikçe gerçek bu" dedi.

    Emmanuel Macron: Ukrayna nın AB ye katılma süreci on yıllar sürecek #1

    "Avrupa siyasi topluluğu" vurgusu

    Ukrayna'nın üyelik sürecini hızlandırmak için AB'nin katı üyelik kriterlerini askıya almak yerine “Avrupa siyasi topluluğu”nu düşünmesi gerektiğini belirten Macron, bunun coğrafi olarak Avrupa'da bulunan ve değerlerini paylaşan ülkeleri AB’ye bağlamanın bir yolu olacağını aktardı.

    Emmanuel Macron: Ukrayna nın AB ye katılma süreci on yıllar sürecek #2

    AB, Ukrayna’nın üyeliği konusunda haziranda görüş bildirecek

    İHA'nın haberine göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Komisyon’un Ukrayna’nın AB üyeliği ile ilgili ilk görüşünü haziran ayında yayınlayacağını aktardı.

    Ukraynalı yetkililer ise, Ukrayna'nın AB üyelik başvurusunun ikinci bölümünü AB’ye sunduğunu doğruladı.

    Öte yandan Ukrayna, AB’ye katılmak için başvuru sürecini Rusya'nın 24 Şubat’ta başlattığı saldırılardan 4 gün sonra başlatmıştı.


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