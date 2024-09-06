Emmanuel Macron, Ukrayna'ya desteğini yineledi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin "her zamankinden daha fazla" Ukrayna'nın yanında olduğunu söyledi.

AA

Ukrayna-Rusya savaşında şiddet tırmanıyor.

Bu savaşta Ukrayna'nın en büyük destekçileri arasında ABD'nin ardından Fransa geliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her fırsatta Ukrayna desteğini açıklıyor.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky telefonda görüştü.

HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA

Görüşmede, Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları ve sahadaki savaş durumu ele alındı. Macron, Fransa'nın "her zamankinden daha fazla" Ukrayna halkının yanında olduğunu ve Rusya'ya karşı Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Rusya'nın 3 Eylül'de Ukrayna'nın Poltava şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için Zelensky'e başsağlığı dileyen Macron, "yoğun ve ayrım gözetmeyen" Rus saldırılarını kınadı.

Macron, ayrıca İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında 15 Haziran'da düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde belirlenen yol haritasının uygulanması konusundaki taahhüdünü teyit etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)